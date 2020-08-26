Роман «Десять негритят» переименовали во Франции из-за политкорректности
Издатели во Франции решили поменять название детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят». Теперь в книжных магазинах страны он продается под названием «Их было десять», сообщает радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.
Он пояснил, что когда Агата Кристи писала эту книгу, сам язык был другим, многие слова сейчас забыты. История основана популярной считалочке. Кроме того, оригинальное название, по словам Причарда, никогда не использовалось в США, а в Великобритании его заменили еще в 1980-х годах. Родственник знаменитой писательницы заявил, что сейчас его меняют по всему миру.
Причард полагает, что неверно было использовать термины, которые в современном мире могли бы кого-то задеть. По его мнению, сама Кристи была бы с этим согласна.
Ранее замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала о самых популярных книгах в подземке, пишут «Известия». По ее словам, лидером оказался роман Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». На втором и третьем месте книга Михаила Булгакова «Морфий» и Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра».
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