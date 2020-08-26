Роман «Десять негритят» переименовали во Франции из-за политкорректности

Издатели во Франции решили поменять название детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят». Теперь в книжных магазинах страны он продается под названием «Их было десять», сообщает радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.

Он пояснил, что когда Агата Кристи писала эту книгу, сам язык был другим, многие слова сейчас забыты. История основана популярной считалочке. Кроме того, оригинальное название, по словам Причарда, никогда не использовалось в США, а в Великобритании его заменили еще в 1980-х годах. Родственник знаменитой писательницы заявил, что сейчас его меняют по всему миру.