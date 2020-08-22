Бояков поддержал позицию Минкульта по отмене шахматной рассадки в театрах
Минкультуры обсудит с Роспотребнадзором варианты рассадки в театрах, но предлагать шахматный порядок размещения зрителей в зале не будет.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эфире НСН поддержал подобное решение.
«Мне очень нравится такая позиция Министерства культуры. Конечно, шахматный порядок – это очень опасная ситуация. Мы можем потерять зрительскую атмосферу, энергию зала. Театр не существует без зрителя, этим он, конечно, отличается от кинематографа. Поэтому хочется настоящего зрительского пространства», – отметил он.
Кроме того, Эдуард Бояков в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что британские актеры боятся России, до Белоруссии им нет дела. Речь идет о решении Стивена Фрая поддержать протестующих в республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru