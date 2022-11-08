Рок-опера «Юнона и Авось» от Донецкого драмтеатра с аншлагом прошла в Липецке
Донецкий академический музыкально-драматический театр имени Бровуна представил в Липецке знаменитую рок-оперу «Юнона и Авось», сообщает ГТРК Липецк.
Отмечается, что гастроли Донецкой муздрамы проходят в рамках проекта Минкульта России «Большие гастроли», организованного ФГБУК «Росконцерт».
«Всему коллективу приятно быть на вашей замечательной липецкой земле. Выступать в этом гостеприимном зале. Видеть ваши глаза. Мы безумно соскучились по зрителям и хотим сегодня подарить часть своей души, часть сердец», — отметил режиссер спектакля Василий Маслий.
«Юнона и Авось» - это история любви в стихах Андрея Вознесенского, на музыку Алексея Рыбникова. Легендарная постановка прошла на сцене липецкого театра с аншлагом.
Ранее в Липецке на площадке Областного центра культуры прошёл XII фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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