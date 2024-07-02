Элис Купер запустит собственное радиошоу о гольфе и музыке
Американский рок-музыкант Элис Купер создаст собственную передачу о гольфе на радиостанции SiriusXM, сообщил портал Blabbermouth.
В материале уточняется, что его соведущим станет титулованный гольфист из США Рокко Медиате.
В новом радиошоу музыкант и спортсмен будут обсуждать новости из мира рок-музыки и гольфа. Купер отметил, что он давно знаком с Медиате и назвал себя «несостоявшимся гольфистом», а своего напарника – «несостоявшимся рокером».
При этом рок-певец заявил, что шоу будет строиться на полной импровизации. Он подчеркнул, что он и его соведущий будут придумывать темы для беседы на ходу. Премьера радиопередачи назначена на 2 июля.
Купер – давний фанат гольфа и играет в него уже 50 лет почти каждый день. Музыкант даже выпустил автобиографию с названием «Элис Купер. Гольф-монстр. 12 шагов одного рокера к одержимости гольфом» (2007), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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