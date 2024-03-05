В честь музыканта Элиса Купера назвали морского червя

Ученые из Дании обнаружили ископаемое возрастом 190 миллионов лет и назвали его в честь американского рок-музыканта Элиса Купера - Serpula alicecooperi, сообщили в Датской геологической ассоциации.

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Ранее неизвестный вид морского червя из рода серпула был найден геологом-любителем Метте Хофтстедт на датском острове Борнхольм.

Идея назвать червя именем Купера пришла палеонтологу Йесперу Милану, который изучал находку. Милан признался, что является большим поклонником жанра метал.

Ранее Лидер хеви-метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд выразил мнение, что фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн заслужил титул рыцаря, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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