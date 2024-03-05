В честь музыканта Элиса Купера назвали морского червя
Ученые из Дании обнаружили ископаемое возрастом 190 миллионов лет и назвали его в честь американского рок-музыканта Элиса Купера - Serpula alicecooperi, сообщили в Датской геологической ассоциации.
Ранее неизвестный вид морского червя из рода серпула был найден геологом-любителем Метте Хофтстедт на датском острове Борнхольм.
Идея назвать червя именем Купера пришла палеонтологу Йесперу Милану, который изучал находку. Милан признался, что является большим поклонником жанра метал.
Ранее Лидер хеви-метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд выразил мнение, что фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн заслужил титул рыцаря, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ким Кардашьян снимется в триллере
- СМИ: Рецидивист сбежал из психбольницы в Екатеринбурге
- «Росатом» анонсировал запуск водородного завода на Сахалине в 2029 году
- Посол РФ в Японии Ноздрев приступил к своим обязанностям
- Шакира подтвердила, что на новом альбоме будет песня с ее детьми
- В МИД РФ заявили о кибератаках Запада в преддверии выборов президента
- Максим Фадеев заявил, что возродит SEREBRO в новом составе
- Нурмагомедов рассказал, как принял решение завершить карьеру
- В честь музыканта Элиса Купера назвали морского червя
- Нуланд заявила о намерении в ближайшие недели уйти в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru