Футболист «Спартака» Промес устроил дебош в московской полиции

Приговоренный в Нидерландах к тюремному сроку нападающий московского «Спартака» Квинси Промес устроил дебош в столичном отделении полиции, сообщает Telegram-канал Mash.

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Спортсмен приехал в один из отделов, узнав о задержании своих товарищей. Прибыв в полицию, он начал возмущаться, громко скандалить и обсыпать претензиями сотрудников правопорядка. Уточняется, что друзья Промеса были задержаны по подозрению в наркотическом опьянении.

В Голландии Промес приговорен к полутора годам тюрьмы за то, что ударил ножом своего брата. Его также подозревают в участии при закупке крупной партии наркотиков.

Ранее Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства России Промесом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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