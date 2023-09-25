Футболист «Спартака» Промес устроил дебош в московской полиции

Спортсмен приехал в один из отделов, узнав о задержании своих товарищей. Прибыв в полицию, он начал возмущаться, громко скандалить и обсыпать претензиями сотрудников правопорядка. Уточняется, что друзья Промеса были задержаны по подозрению в наркотическом опьянении.

В Голландии Промес приговорен к полутора годам тюрьмы за то, что ударил ножом своего брата. Его также подозревают в участии при закупке крупной партии наркотиков.

Ранее Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства России Промесом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

