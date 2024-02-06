Родион Газманов опроверг информацию о конфликте с SHAMAN

Комментируя информацию на эту тему в СМИ, он указал, что по тем заголовкам, которые пестрели в прессе, можно было чётко определить - где добросовестное издание, а где «развлекательное бульварное чтиво».

Он также отметил, что предпочитает слушать музыку, отличную от творчества SHAMAN, однако он желает певцу успехов.

«Во-первых, Ярослав – очень крутой артист. И, во-вторых, то, что он делает, особенно востребовано сейчас. Поэтому ему можно пожелать только успехов и сил», - заключил Газманов-младший.

Ранее лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил «Радиоточке НСН», что певец SHAMAN - это исключительно продюсерский проект, которому неоправданно уделяют слишком много внимания.

