Родион Газманов опроверг информацию о конфликте с SHAMAN
Певец Родион Газманов заявил, что у него никогда не было никаких конфликтов с исполнителем SHAMAN (Ярослав Дронов), сообщает «ФедералПресс».
Комментируя информацию на эту тему в СМИ, он указал, что по тем заголовкам, которые пестрели в прессе, можно было чётко определить - где добросовестное издание, а где «развлекательное бульварное чтиво».
Он также отметил, что предпочитает слушать музыку, отличную от творчества SHAMAN, однако он желает певцу успехов.
«Во-первых, Ярослав – очень крутой артист. И, во-вторых, то, что он делает, особенно востребовано сейчас. Поэтому ему можно пожелать только успехов и сил», - заключил Газманов-младший.
Ранее лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил «Радиоточке НСН», что певец SHAMAN - это исключительно продюсерский проект, которому неоправданно уделяют слишком много внимания.
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