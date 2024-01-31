В МВД РФ опровергли проведение проверки в отношении певца SHAMAN
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что информация о том, что полицейские якобы проводят некие проверочные мероприятия в отношении певца SHAMAN (Ярослав Дронов), не соответствует действительности.
По её словам, подобные сообщения являются вбросом, в реальности же у полиции нет вопросов «ни к исполнителю, ни к его творчеству».
«Я желаю ему творческих успехов! Пользуясь случаем, приглашаю певца принять участие в моей авторской программе «Вам слово с Ириной Волк», - написала она.
Ранее в СМИ появилась информация, что МВД попросили проверить певца SHAMAN на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru