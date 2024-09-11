Робот-экскурсовод начал работать в Волгоградском областном театре кукол
Робот-экскурсовод Иванушка приступил к работе в Волгоградском областном театре кукол, сообщила «Российская газета».
Сообщается, что робот встречает перед представлением посетителей. «Меня зовут Иванушка. Правда, еще не собрали мою сестрицу Аленушку», — рассказывает он о себе, добавляя, что может не только разговаривать, но и танцевать, демонстрировать тизеры спектаклей и познакомить зрителей с театром.
Кроме того, в театре есть фотозона, 3D-панно, витражные полотна и кривые зеркала.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации гидов и экскурсоводов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru