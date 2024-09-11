Робот-экскурсовод начал работать в Волгоградском областном театре кукол

Сообщается, что робот встречает перед представлением посетителей. «Меня зовут Иванушка. Правда, еще не собрали мою сестрицу Аленушку», — рассказывает он о себе, добавляя, что может не только разговаривать, но и танцевать, демонстрировать тизеры спектаклей и познакомить зрителей с театром.

Кроме того, в театре есть фотозона, 3D-панно, витражные полотна и кривые зеркала.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации гидов и экскурсоводов.

