В России гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации гидов и экскурсоводов, соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Так, согласно документу, с 1 марта 2025 года на нагрудной карточке экскурсовода или гида-переводчика должен быть размещен QR-код, с помощью которого можно будет перейти на страницу единого федерального реестра экскурсоводов, где содержатся сведения об аттестованных специалистах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работает около трех тысяч экскурсоводов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Певцов снялся в роли хирурга после долгого перерыва
- СМИ: Артисты начали отдавать треки на экспертизу, чтобы избежать отмены концертов
- В России гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код
- «Троицу» Андрея Рублева доставили к Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде
- В Италии 34 человека погибли при крушении лодки с мигрантами
- С московского автовокзала «Красногвардейский» запустили рейсы в Батуми
- Компания Ferrari открыла первый в мире «зеленый» автозавод в Италии
- В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»
- В России запретили приватизировать религиозное имущество
- Шесть украинских ракет сбили над Большесолдатским районом Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru