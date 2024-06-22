В России гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации гидов и экскурсоводов, соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

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Так, согласно документу, с 1 марта 2025 года на нагрудной карточке экскурсовода или гида-переводчика должен быть размещен QR-код, с помощью которого можно будет перейти на страницу единого федерального реестра экскурсоводов, где содержатся сведения об аттестованных специалистах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работает около трех тысяч экскурсоводов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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