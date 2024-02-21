Собянин: В Москве работает около трех тысяч экскурсоводов

Он отметил, что проводят их около трёх тысяч экскурсоводов, «которые формируют первое впечатление о городе» и вносят свой вклад развитие туристической отрасли.

Градоначальник отметил, что столицу всё чаще выбирают для коротких познавательных поездок, жителям и гостям Москвы доступно больше тысячи экскурсий

«Подобрать для себя подходящую можно с помощью туристического сервиса Russpass», – заключил он.

Ранее в Музее Победы в Москве заявили, что в День защитника Отечества мужчинам и детям до 14 лет будет предоставлена возможность бесплатно посетить территорию мемориального комплекса на Поклонной горе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

