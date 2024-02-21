Собянин: В Москве работает около трех тысяч экскурсоводов
Каждый день в Москве проводятся около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий на разные темы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что проводят их около трёх тысяч экскурсоводов, «которые формируют первое впечатление о городе» и вносят свой вклад развитие туристической отрасли.
Градоначальник отметил, что столицу всё чаще выбирают для коротких познавательных поездок, жителям и гостям Москвы доступно больше тысячи экскурсий
«Подобрать для себя подходящую можно с помощью туристического сервиса Russpass», – заключил он.
Ранее в Музее Победы в Москве заявили, что в День защитника Отечества мужчинам и детям до 14 лет будет предоставлена возможность бесплатно посетить территорию мемориального комплекса на Поклонной горе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru