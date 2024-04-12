Ридли Скотт снимает байопик о музыкальной группе The Bee Gees

Отмечается, что фильм расскажет историю трех братьев, завоевавших сцену эпохи диско и ставших одними из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Один из участников группы, Барри Гибб, выступит исполнительным продюсером проекта.

Продюсерами киноленты станут Стейси Снайдер, Грэм Кинг, Скотт и Майкл Прусс. В данный момент фильм находится в разработке. Дата выхода картины в свет пока не называется.

Коллектив The Bee Gees появился в 1958 году. Трио сперва выпускало рок-музыку, но затем переключилось на диско.

Ранее стало известно, что Star Media начало разработку байопика об известном российском поэте и прозаике Михаиле Лермонтове, напоминает RT.

