Ридли Скотт снимает байопик о музыкальной группе The Bee Gees
Британский режиссер Ридли Скотт, известный такими картинами, как «Гладиатор» и «Марсианин», планирует снять фильм о музыкальной группе The Bee Gees, передает Collider.
Отмечается, что фильм расскажет историю трех братьев, завоевавших сцену эпохи диско и ставших одними из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Один из участников группы, Барри Гибб, выступит исполнительным продюсером проекта.
Продюсерами киноленты станут Стейси Снайдер, Грэм Кинг, Скотт и Майкл Прусс. В данный момент фильм находится в разработке. Дата выхода картины в свет пока не называется.
Коллектив The Bee Gees появился в 1958 году. Трио сперва выпускало рок-музыку, но затем переключилось на диско.
Ранее стало известно, что Star Media начало разработку байопика об известном российском поэте и прозаике Михаиле Лермонтове, напоминает RT.
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