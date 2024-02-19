Байопик «Боб Марли: Одна любовь» собрал 46,2 миллиона долларов за первую неделю

Кассовые сборы биографического фильма «Боб Марли: Одна любовь» достигли 46,2 миллиона долларов за первые шесть дней проката, сообщил The Hollywood Reporter.

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Лента вышла в прокат 14 февраля и собрала 28,3 миллиона в первый уик-энд. Эксперты не ожидали таких больших сборов. «Боб Марли: Одна любовь» теперь сравнивают с такими байопиками, как «Рокетмен» об Элтоне Джоне и «Элвис» об Элвисе Пресли.

Роль легенды регги исполнил британский актер Кингсли Бен-Адир, режиссером картины выступил Рейнальдо Маркус Грин.

В декабре JAD Records выпустили неизданный трек Боба Марли Selassie Is The Chapel, напоминает RT.

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