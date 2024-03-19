СМИ: В России снимут байопик о Михаиле Лермонтове
Star Media начало разработку байопика об известном российском поэте и прозаике Михаиле Лермонтове, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства» со ссылкой на инсайдеров.
Официального подтверждения этой информации пока нет, однако, по словам источников, проект представят на питчинге Фонда кино.
Режиссером фильма может стать Степан Коршунов («Челюскин. Первые», «За полчаса до весны»). Выйти в свет фильм должен ближе к 2026–2027 годам.
Ранее вышел первый тизер фильма «Пророк. История Александра Пушкина», в котором главную роль сыграл Юра Борисов, напоминает «Радиоточка НСН». Премьера ленты запланирована на 14 февраля 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru