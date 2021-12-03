Ридли Скотт оскорбил семью Гуччи своим новым фильмом
Членов семьи Гуччи оскорбило то, как они были представлены в новом фильме Ридли Скотта «Дом Gucci». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу семьи Патрицию Гуччи.
Она заявила, что фильм сам по себе «плохой», и обвинила создателей в клевете и неправдивости повествования. По ее словам, десять потомков Гуччио Гуччи, основавшего знаменитую марку одежды, могут подать иск в суд. В семье добавили, что, несмотря на то, что авторы фильма заявляют о правдивости истории, они даже не обращались к наследникам за консультацией и изобразили их, как «невежественных грубиянов, наделив поведением, которым они никогда не отличались».
Члены семьи Гуччи считают, это «настоящим оскорблением и с человеческой точки зрения, и с точки зрения уважения марки». Они подчеркнули, что в фильме оправдывается поступок жены создателя «Gucci» Маурицио Гуччи, которая была осуждена за заказное убийство мужа. По словам членов семьи, в картине она представлена, как жертва «командования» мужчин.
Фильм «Дом Gucci» вышел в российский прокат 2 декабря. В его съемках приняли участие Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек и другие знаменитости.
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