Ридли Скотт оскорбил семью Гуччи своим новым фильмом

Членов семьи Гуччи оскорбило то, как они были представлены в новом фильме Ридли Скотта «Дом Gucci». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу семьи Патрицию Гуччи.

Она заявила, что фильм сам по себе «плохой», и обвинила создателей в клевете и неправдивости повествования. По ее словам, десять потомков Гуччио Гуччи, основавшего знаменитую марку одежды, могут подать иск в суд. В семье добавили, что, несмотря на то, что авторы фильма заявляют о правдивости истории, они даже не обращались к наследникам за консультацией и изобразили их, как «невежественных грубиянов, наделив поведением, которым они никогда не отличались».