Ридли Скотт объяснил, почему не позвал Рассела Кроу в сиквел «Гладиатора»
Режиссер «Гладиатора» Ридли Скотт объяснил, что не позвал актера Рассела Кроу в сиквел картины из-за того, что сюжетная логика не позволяла задействовать его героя. Слова постановщика приводит издание ScreenRant.
Скотт выразил благодарность за работу с Кроу, а также поделился восхищением образцовой карьерой актера. Режиссер отметил, что герой Рассела мертв, поэтому не было смысла его звать.
Действие «Гладиатора 2» будет разворачиваться спустя 25 лет после событий первого фильма. Новая лента расскажет историю восстания нового гладиатора. В главных ролях зрители увидят Пола Мескаля, Педро Паскаля, Дэнзела Вашингтона и Джозефа Куинна. Сиквел планируется выпустить в мировой прокат 22 ноября.
Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская заявила в разговоре с НСН, что кассовые сборы фильма «Гладиатор 2» в основном будут зависеть от маркетинга, а не от таланта режиссера и «одной звезды», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru