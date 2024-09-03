Ридли Скотт объяснил, почему не позвал Рассела Кроу в сиквел «Гладиатора»

Скотт выразил благодарность за работу с Кроу, а также поделился восхищением образцовой карьерой актера. Режиссер отметил, что герой Рассела мертв, поэтому не было смысла его звать.

Действие «Гладиатора 2» будет разворачиваться спустя 25 лет после событий первого фильма. Новая лента расскажет историю восстания нового гладиатора. В главных ролях зрители увидят Пола Мескаля, Педро Паскаля, Дэнзела Вашингтона и Джозефа Куинна. Сиквел планируется выпустить в мировой прокат 22 ноября.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская заявила в разговоре с НСН, что кассовые сборы фильма «Гладиатор 2» в основном будут зависеть от маркетинга, а не от таланта режиссера и «одной звезды», передает «Радиоточка НСН».

