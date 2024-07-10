В Сети появился трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

В Сети состоялась премьера официального трейлера фильма «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта. Видео опубликовали на YouTube-канале Paramount Pictures.

События второй части культового фильма «Гладиатор» (2000) разворачиваются спустя более двух десятилетий после истории, рассказанной в первом фильме. Повзрослевший внук императора Марка Аврелия Луций попадает в плен после вторжения римской армии в Нумидию и возвращается в Рим в качестве пленника. Вдохновленный подвигом генерала Максимуса, он становится гладиатором.

Главную роль в картине исполнил Пол Мескал, также в ней снялись Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн и Фред Хекинджер. Фильм снимался в Марокко и на Мальте.

Премьера фильма в мировом прокате запланирована на 22 ноября. Дата выхода картины в российский прокат пока не сообщается.

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