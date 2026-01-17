Режиссёр Члиянц призвал депутатов рассмотреть вопрос о возрождении Госкино
Кинопродюсер и сценарист Сергей Члиянц обратился к депутатам с призывом поднять вопрос о возрождении Госкино России.
По мнению эксперта, сегодня система управления киноотраслью выстроена некорректно: государство представлено в ней лишь департаментом Министерства культуры, что, как считает Члиянц, порождает конфликт интересов и приводит к размыванию ответственности.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул необходимость создания персонального органа управления с чётко обозначенной профессиональной ответственностью руководителя — по образцу времён Армена Медведева. Члиянц убеждён, что такое институциональное изменение способно стать драйвером позитивных преобразований во всей отрасли.
Ранее руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, российский актёр, продюсер Денис Кирис заявил в пресс-центре НСН, что у отечественных кинематографистов появилось больше возможностей позиционировать себя на рынке, однако отрасли не хватает финансирования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения РФ подготовило проект по введению оценки за поведение в школах
- Режиссёр Члиянц призвал депутатов рассмотреть вопрос о возрождении Госкино
- Cъёмки фильма «Minecraft в кино 2» стартуют в конце апреля
- «Репутация обнулилась»: Рудченко призвал Долину заняться благотворительностью для отбеливания имени
- Организаторы концерта Долиной в Обнинске объяснили низкую продаваемость билетов
- Российские средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ
- Появились детали отменённого продолжения «Игры престолов» про Джона Сноу
- При взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье пострадали восемь посетителей
- Правительство утвердило время ожидания скорой помощи
- Новая схема мошенничества появилась после поражения Долиной в суде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru