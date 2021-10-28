Режиссеры заявили о частичной вине Болдуина за трагедию на съемках
Болдуин должен был проверить оружие перед выстрелом, заявили Денис Кирис и Давид Шнейдеров.
Режиссер и продюсер Денис Кирис и кинокритик, режиссер Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН отметили, что доля вины актера Алека Болдуина в гибели оператора на съемках фильма всё же есть.
«При всем уважении к актеру, доля вины Болдуина в этой трагедии присутствует, и говорить о том, что он кристально чист, нельзя. Вина на нем есть, другое дело, как он ее признает, какова степень его вины. Но если он понимал, что там люди «с улицы» работают… Это должен быть рефлекс, а не решение головой. Человек с колоссальным опытом, не первый раз появился на площадке. Возьми да проверь. Если он знает, что такое оружие. Раз в год и лопата стреляет. Взял автомат – проверь. Тем более, как говорят, там был оружейный барабан, его вообще легко проверить, крутанул и посмотрел», - рассказали режиссеры.
Ранее Давид Шнейдеров заявил в пресс-центре НСН, что несчастные случаи в Голливуде, аналогичные произошедшему с актером Алеком Болдуином, вызваны стремлением сэкономить на специалистах в области оружия.
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