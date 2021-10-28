Шнейдеров объяснил трагедию с Болдуином «случайными людьми» на съемках
По мнению Давида Шнейдерова, в Голливуде к трагедиям приводит непрофессиональность работников.
Несчастные случаи в Голливуде, аналогичные произошедшему с актером Алеком Болдуином, вызваны стремлением сэкономить на специалистах в области оружия, заявил в пресс-центре НСН член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской академии телевидения и радио, режиссёр Давид Шнейдеров.
«В США самый известный подобный случай, как с Алеком Болдуином, произошел с актером Брендоном Ли, сыном Брюса Ли. В Америке бывают такие же кризисные ситуации с бюджетом, как и в России. Происходит определенный перерасход. В результате в кино попадают абсолютно случайные люди, которые допускают ошибки. В американском кино есть главный человек, weapon coordinator, координатор по оружию. Он отвечает за каждый патрон, за каждый выстрел, за каскадеров. Они дорогие ребята, и на них, увы, экономят», - пояснил режиссер.
22 октября Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма. Он также тяжело ранил режиссера фильма.
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