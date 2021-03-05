«Треньк-бреньк — и готово!» Агузарова о съемках в «Марше утренней зари»

Завершились съемки картины Романа Качанова «Марш утренний зари», роли, в которой исполнили Гарик Сукачев, Артемий Троицкий, Жанна Агузарова и многие другие. В эфире НСН рок-дива Жанна Агузарова рассказала о своем участии в проекте.

- Жанна, расскажите о вашей роли в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари»?

- Всем привет, с вами королева рок-н-ролла Жанна Агузарова. Для первого раза, в качестве актрисы, очень круто. У меня все получилось, все поставленные режиссерские задачи были выполнены мной на ура.

- В каком гриме и костюме вы предстанете перед зрителем?

- В моем гриме и костюме ничего необычного не было, поэтому Жанну Агузарову можно будет легко узнать!

- Как проходили съемки (что понравилось/ не понравилось)?

- Съемки проходили очень классно, мне все понравилось. С нашими сценами мы справились талантливо, за один съемочный день. Режиссер и продюсеры мной остались довольны.

- Жанна, это ваш дебют в съемках кино?

- Не совсем, в кино я уже снималась, в своем прямом качестве рок музыканта, в музыкальном номере в фильме «Диск-жокей», а вот в качестве актрисы в фильме Романа Качанова – это действительно мой дебют, надеюсь, успешный.

- Есть ли в планах съемки и в других картинах?

- Нет, нет, нет! Таких планов у меня пока нет.

- Планируете ли вы написать песню для этого фильма?

- Написать песню для этого фильма я не планирую, но если заказ поступит: треньк-бреньк — и готово.

- Знаем, что у Вас вышел новый альбом, расскажите о нём.

- Я люблю то, что я делаю, поэтому об этом могу говорить часами, годами, веками. Этот новый релиз называется «Будь со мной». Особенно в этом альбоме мне нравится песня «Путешествие», которая в ротации «НАШЕго Радио». Песня «Мама» — это новая песня в данном альбоме, в ней разные стили я попробовала сгруппировать: там и хип-хоп, и тяжелый рок, эта песня очень интересная и экспериментальная. Песня «Синий троллейбус» — это кавер, который я сделала в роке. Так же замечательная песня — «Папа лайф», она новая, но многие ее уже, конечно же, знают, потому что все эти песни исполнялись в живых концертах. Поэтому слушайте, наслаждайтесь, я вас всех люблю, помню и, надеюсь, скоро мы увидимся на моих концертах. Всем спасибо, слушайте мои песни, оставайтесь на позитиве!

10 марта в пресс-центре НСН состоится пресс-конференция с участием режиссера фильма Романа Качанова, Артемия Троицкого, Юлии Соломоновой (Сола Монова) и других участников проекта.

