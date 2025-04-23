Режиссерский сценарий Тарковского к «Андрею Рублеву» выставят на торги

Режиссерский сценарий Андрея Тарковского к историческому фильму «Андрей Рублев» выставят на онлайн-торги, рассказали в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

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Стартовая цена - 300 тысяч рублей. В эту сумму оцениваются материалы к кинодраме «Андрей Рублев» из архива художника-постановщика и художника комбинированных съемок Павла Сафонова.

Так, участники торгов смогут приобрести режиссерский сценарий фильма, фотоснимок Изборской крепости, служившей одним из мест съемок, три иллюстрации с зарисовками со съемок и портретами Тарковского, выполненные Сафоновым, два эскиза – костюма и сцены с монахами у ворот монастыря, а также фотография со съемок, запечатлевшая режиссера Андрея Тарковского с главным оператором картины Вадимом Юсовым.

Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что Тарковский стоит в одном ряду с с Федерико Феллини и Ингмаром Бергманом.

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ФОТО: аукционный дом «Литфонд»
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