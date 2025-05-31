Режиссером фильма о Петрове и Васечкине станет Петр Тодоровский

Продюсерский центр Киностудии Горького совместно с кинопрокатной компанией «Вольга» в августе 2025 года планирует приступить к съемкам фильма, который станет современным продолжением знаменитой дилогии о Петрове и Васечкине.

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Фантастическую комедию «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» по мотивам одноименной книги Владимира Аленикова снимут при участии Gonzo Film.

Режиссером картины выступит Петр Тодоровский.

Релиз фильм запланирован в 2026 году.

Ранее сценарист Олег Маловичко заявил НСН, что зрители и кинотворцы снова и снова возвращаются к теме 90-х, поскольку этот исторический период является временем возникновения новой идентичности страны.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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