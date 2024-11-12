Режиссер Урсуляк выступил против мата в кино и театре

Бытовой мат – это чудовищно, а еще хуже, когда мат звучит в театральных и кинопостановках, заявил российский режиссер Сергей Урсуляк в интервью ТАСС.

Он отметил, что употреблением нецензурной лексики нужно пользоваться очень аккуратно.

«Я согласен с нашим президентом, что мат – это часть языка. Другой разговор, что пользоваться этой частью языка нужно очень аккуратно», – сказал Урсуляк.