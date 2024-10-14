«Было бы приятно!»: Режиссер Войтинский заявил о нехватке кинопремий для продюсеров

Учреждение Гильдией продюсеров России новой премии за достижения в области кинематографии хорошая новость, поскольку продюсеров обычно не упоминают и не награждают, заявил режиссер фильма «По щучьему велению», продюсер Александр Войтинский в разговоре с НСН.

Ранее Гильдия продюсеров России учредила новую премию за достижения в области кинематографии, первая церемония вручения запланирована в 2025 году. Президент Гильдии Ренат Давлетьяров подчеркнул важность поощрения достижений в киноиндустрии, а также предложил уделить внимание социально значимым темам в кино, определив их в качестве приоритетных направлений для господдержки.