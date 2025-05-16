Режиссер Тодд Хэйнс получил награду в Каннах
Американский режиссер Тодд Хэйнс получил почетную премию Carrosse d'Or («Золотая карета») за вклад кинематограф на Каннском фестивале.
Награждение прошло в рамках открытия параллельной программы «Двухнедельник режиссеров». Почетную премию, которая вручается Французским обществом кинорежиссеров, в прошлом уже получали Мартин Скорсезе, Клинт Иствуд и другие именитые режиссеры.
Хэйнс впервые принял участие в программе Каннского фестиваля «Двухнедельник режиссеров» с драмой «Спасение» 1995 года.
Ранее «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале получил актер Роберт Де Ниро. Артист стал обладателем награды за общий вклад в кинематограф. Приз Де Ниро вручил актер Леонардо Ди Каприо, передает «Радиоточка НСН».
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