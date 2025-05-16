Режиссер Тодд Хэйнс получил награду в Каннах

Награждение прошло в рамках открытия параллельной программы «Двухнедельник режиссеров». Почетную премию, которая вручается Французским обществом кинорежиссеров, в прошлом уже получали Мартин Скорсезе, Клинт Иствуд и другие именитые режиссеры.

Хэйнс впервые принял участие в программе Каннского фестиваля «Двухнедельник режиссеров» с драмой «Спасение» 1995 года.

Ранее «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале получил актер Роберт Де Ниро. Артист стал обладателем награды за общий вклад в кинематограф. Приз Де Ниро вручил актер Леонардо Ди Каприо, передает «Радиоточка НСН».

