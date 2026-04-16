«Идея пришла на корпоративе»: Режиссер Соснин о фильме «Человек–пароход»
Иван Соснин рассказал НСН, с какими сложностями столкнулась съемочная группа во время работы над картиной.
Снятый на борту океанского лайнера фильм «Человек–пароход» стал уникальной картиной не только из-за формата съемок и сопряженными с ним трудностями, но и из-за того, что это фильм о выходе из зоны комфорта, романтическая история о симпатии совершенно непохожих людей. Об этом НСН рассказал режиссер ленты Иван Соснин.
Народная артистка России Ирина Пегова и актер Тимофей Трибунцев завершили съемки в фильме Соснина «Человек–пароход». Это первый в России фильм, снятый на борту океанского лайнера во время его следования, премьера запланирована на 2027 год. Соснин объяснил, почему новая работа особенно важна для него.
«Для меня этот проект очень важен, потому что я такое кино раньше не снимал, у меня были больше семейные истории, истории о путешествиях. В новинку для меня была и съемка на лайнере, это был вызов всей нашей группе. Это такая романтическая история о любви, симпатии двоих людей, о том, можно ли в возрасте 40–50 лет выйти из зоны комфорта и изменить свою жизнь, встретив другого, совершенно непохожего человека. Это фильм о человеке, который живет на круизном лайнере, не сходит на берег уже несколько лет, и никто не понимает, все строят догадки, почему так происходит. Его играет Тимофей Трибунцев. В какой-то момент на лайнере появляется женщина–ураган, которая меняет весь привычный уклад его жизни и выбивает его из зоны комфорта. Сначала они серьезно конфликтуют, а потом у них завязываются отношения», — сказал Соснин.
Собеседник НСН признался, что идея съемок на лайнере родилась на корпоративе.
«Идея таких съемок пришла мне, когда наша кинокомпания ездила на корпоратив в круиз. Потом мы долго работали над сценарием, над идеей, искали контакты лайнера, пытались все организовать. Как раз в этом году все сложилось — и сценарий был готов, и на лайнер нас пустили, и замечательных актеров мы нашли. Подготовка же заняла несколько лет», — добавил режиссер.
В заключение Соснин поделился тем, с какими сложностями столкнулась съемочная группа во время работы над картиной.
«Конечно, очень много неожиданностей, когда снимаешь в живой локации на настоящем лайнере. Мы обошли четыре моря, снимали и в Турции, и в Египте. Как минимум это различные таможенные истории, когда мы не можем куда-то вынести камеру, потому что таможня той или иной страны нас не пускает из-за множества техники. Мы просто простаивали иногда. Порой подводили погодные условия — мы попадали в шторм, когда должны были проходить съемки на капитанском мостике, случались дожди, град. Приходилось импровизировать, менять план, снимать сцены, которые сегодня вообще снимать не планировали. Съемки фильма — это живой, дышащий организм, который постоянно приходилось корректировать», — подытожил он.
Ранее Соснин после презентации на первом Российско-Тайском инвестиционном форуме короткометражного фильма «Смартфончик», снятого при помощи нейросетей, признался, что давно хотел попробовать свои силы в анимации, а в новом проекте совместит киносъемку и мультипликацию, созданную с помощью CG и нейросети.
