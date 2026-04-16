Снятый на борту океанского лайнера фильм «Человек–пароход» стал уникальной картиной не только из-за формата съемок и сопряженными с ним трудностями, но и из-за того, что это фильм о выходе из зоны комфорта, романтическая история о симпатии совершенно непохожих людей. Об этом НСН рассказал режиссер ленты Иван Соснин.

Народная артистка России Ирина Пегова и актер Тимофей Трибунцев завершили съемки в фильме Соснина «Человек–пароход». Это первый в России фильм, снятый на борту океанского лайнера во время его следования, премьера запланирована на 2027 год. Соснин объяснил, почему новая работа особенно важна для него.

«Для меня этот проект очень важен, потому что я такое кино раньше не снимал, у меня были больше семейные истории, истории о путешествиях. В новинку для меня была и съемка на лайнере, это был вызов всей нашей группе. Это такая романтическая история о любви, симпатии двоих людей, о том, можно ли в возрасте 40–50 лет выйти из зоны комфорта и изменить свою жизнь, встретив другого, совершенно непохожего человека. Это фильм о человеке, который живет на круизном лайнере, не сходит на берег уже несколько лет, и никто не понимает, все строят догадки, почему так происходит. Его играет Тимофей Трибунцев. В какой-то момент на лайнере появляется женщина–ураган, которая меняет весь привычный уклад его жизни и выбивает его из зоны комфорта. Сначала они серьезно конфликтуют, а потом у них завязываются отношения», — сказал Соснин.