Режиссер Сокуров выписан из больницы после операции на сердце

Кинорежиссер Александр Сокуров выписан из больницы после проведения плановой хирургической операции на сердце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение Народного артиста России.

Режиссёр был помещён в одну из клиник Санкт-Петербурга 14 июня в свой день рождения, когда ему исполнилось 72 года. Сейчас, по словам знакомых, он чувствует себя хорошо.

«Безнравственно и недопустимо»: Сокуров возмутился арестом Беркович и Петрийчук

Александр Сокуров один из признанных в мире российских режиссеров, он обладатель множества международных наград в области кино. Европейская киноакадемия внесла его в спи сок ста лучших режиссеров мирового кино.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», режиссёр Никита Михалков в начале июня был госпитализирован в одну из больниц Москвы. В январе он уже ложился на обследование.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СердцеОперацияАлександр Сокуров

Горячие новости

Все новости

партнеры