Режиссер Сокуров выписан из больницы после операции на сердце

Кинорежиссер Александр Сокуров выписан из больницы после проведения плановой хирургической операции на сердце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение Народного артиста России.

Режиссёр был помещён в одну из клиник Санкт-Петербурга 14 июня в свой день рождения, когда ему исполнилось 72 года. Сейчас, по словам знакомых, он чувствует себя хорошо.