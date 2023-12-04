Режиссер сериала «Слово пацана» заявил о съемке продолжения
Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников не исключил вероятность продолжения скандальной киноленты. Об этом он заявил в программе «Центральное телевидение».
Режиссер отметил, что соавтор сериала Андрей Золотарев очень хочет снять продолжение.
«Он говорит, что у «Крестного отца» было три части», - указал Крыжовников.
Он также отверг обвинения в романтизации бандитизма в сериале. По его словам, невозможно восхищаться ужасом.
«Для меня тема такая: преступление не может остаться безнаказанным. Если ты совершаешь ошибку и идешь по этому пути, то тебе придется заплатить по цене этой жизненной судьбы», - заявил он.
Ранее актер Сергей Бурунов восхитился сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором сыграл роль отца одного из персонажей, отмечает RT.
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