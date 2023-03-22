Режиссер Сангаджиев снимет фильм-биографию об Игоре Талькове

Проект «НМГ студия» Федора Бондарчука назначил Евгения Сангаджиева режиссером фильма о рок-музыканте Игоре Талькове.

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Сангаджиев снял сериал Happy End и фильм «Человек из Подольска».

На сегодняшний день ведется работа над сценарием кинокартины. Сюжет доверен шоураннеру сериала «Фишер» Сергею Кальварскому.

Рабочее название фильма — «Тальков». Исполнителя главной роли определят по итогам всероссийского кастинга.

Ранее актер Никита Высоцкий в интервью НСН прокомментировал фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы. "Одесская тетрадь"».

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