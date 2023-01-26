Моряки и каратэ: Новый фильм о Высоцком понравился его сыну

В 2011 году режиссер Петр Буслов снял фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», главную роль в котором исполнил Сергей Безруков. А певец и композитор Юрий Лоза говорил НСН, что ему не понравился этот фильм, поскольку из Высоцкого сделали «восковую фигуру и манекен», а лицо у Безрукова было «каменным» от переизбытка грима.

