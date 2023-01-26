Моряки и каратэ: Новый фильм о Высоцком понравился его сыну

Никита Высоцкий рассказал в эфире НСН, что в одесский период жизни его отца родилось много песен, при этом Владимир Семенович дружил с моряками и капитанами.

Актер Никита Высоцкий в интервью НСН назвал интересным фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы. "Одесская тетрадь"», который вышел сегодня в широкий прокат в российских кинотеатрах.

Документальный фильм режиссеров Анатолий Бальчева и Николая Головихина рассказывает об одесском периоде жизни Владимира Высоцкого. Его премьера приурочена к 85-летнему юбилею легенды, который отмечался в России 25 января.

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«Я необъективный человек, поэтому документальные фильмы про отца оцениваю не по принципу, насколько это смотрибельно, а насколько это соответствует действительности, чтобы там не было каких-то непроверенных вещей. Или, если они есть, чтобы это комментировалось, как вещи непроверенные. Я считаю, что да, это интересно, там много любопытных вещей: и про Алексея Штурмина (один из основоположников каратэ в СССР – прим. НСН), отцовского товарища, и про других людей. На мой взгляд, это имеет смысл тем, кто любит Высоцкого», - сказал Высоцкий.

По его мнению, одесский период стал очень важным в жизни отца.

«Кто-то называет одесский период ключевым, кто-то что-то другое говорит. Безусловно, это очень важная часть его жизни, очень большая, очень много творческих и интересных людей, с которыми он там общался. Это и со студией связано и просто с друзьями, с моряками, с которыми он дружил, капитаны теплоходов. Много вещей, много песен там родились, не только «Москва-Одесса». Это не исчерпывающий фильм, поскольку в кино нельзя так просто закрыть тему, тема очень большая, но, на мой взгляд, это интересно», - заключил собеседник НСН.
«Каменный Безруков и хрипящий Джигурда»: Высоцкого играть некому

В 2011 году режиссер Петр Буслов снял фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», главную роль в котором исполнил Сергей Безруков. А певец и композитор Юрий Лоза говорил НСН, что ему не понравился этот фильм, поскольку из Высоцкого сделали «восковую фигуру и манекен», а лицо у Безрукова было «каменным» от переизбытка грима.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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