«Были ляпы!»: Камиль Ларин ответил на претензии режиссера «Дня выборов»
Один из основателей театра «Квартет И» в эфире НСН напомнил, что фильм получился замечательным, он отметил вклад всех участников картины.
Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с НСН признался, что у него нет никаких претензий к режиссеру культовой картины «День выборов».
Ранее режиссер фильма Олег Фомин, вспоминая о совместной работе с «Квартетом И», назвал актеров дилетантами, пишет «СтарХит». По словам режиссера, участники «Квартета» не понимали, как работать на съемочной площадке. Премьера фильма прошла успешно, но привлекать Фомина ко второй картине «День радио» артисты отказались.
«У меня о нем самые лучшие впечатления, замечательный режиссер, все снял. Пришел к нам, обещал, что ничего не испортит, что снимет талантливо, как и написано. У кого-то там какие-то претензии, а я всегда говорю: «Олег невероятен, мастеровой», а фильм какой получился! Был у него ляп, конечно, где по рации надо было озвучить, он забыл, сам записал своим голосом, а потом не озвучил. Были ляпы. Может, поэтому и вышло хорошо, что сценарий хороший, режиссер-бывший актер, и мы все-таки какие-никакие актеры», - полушутя прокомментировал претензии режиссера Ларин.
В 2007 году состоялась премьера комедийного фильма «День выборов» - экранизация одноименного спектакля «Квартета И» и группы «Несчастный случай». Картина обрела популярность и статус культовой, а песня Сергея Шнурова, прозвучавшая в фильме, стала народным мемом.
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