Режиссер Ридли Скотт обматерил кинокритика Долина из-за замечания о фильме
Режиссер Ридли Скотт резко ответил российскому кинокритику Антону Долину на замечание о его фильме «Последняя дуэль». Фрагмент беседы вошел в новый выпуск программы «Радио Долин», опубликованный на YouTube-канале критика.
Долин отметил, что картина выглядит более реалистичной, чем предыдущие работы Скотта «Царство небесное» и «Робин Гуд».
«Сэр, пошел на ***. Спасибо большое, но пошел ты на ***», — ответил британский кинодеятель.
Позже в Facebook Долин написал, что у Скотта «были причины» не согласиться с мнением кинокритика. Журналист добавил, что «сказал, что новый фильм круче старого», и британский режиссер «обиделся за старый».
Ранее Антон Долин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ему не нравится новая картина Ридли Скотта «Дом Gucci».
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