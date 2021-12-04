Режиссер Ридли Скотт обматерил кинокритика Долина из-за замечания о фильме

Режиссер Ридли Скотт резко ответил российскому кинокритику Антону Долину на замечание о его фильме «Последняя дуэль». Фрагмент беседы вошел в новый выпуск программы «Радио Долин», опубликованный на YouTube-канале критика.

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Долин отметил, что картина выглядит более реалистичной, чем предыдущие работы Скотта «Царство небесное» и «Робин Гуд».

«Сэр, пошел на ***. Спасибо большое, но пошел ты на ***», — ответил британский кинодеятель.

Позже в Facebook Долин написал, что у Скотта «были причины» не согласиться с мнением кинокритика. Журналист добавил, что «сказал, что новый фильм круче старого», и британский режиссер «обиделся за старый».

Ранее Антон Долин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ему не нравится новая картина Ридли Скотта «Дом Gucci».

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ФОТО: mobil2cell.ru.com
ТЕГИ:РежиссерАнтон ДолинКино
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