По словам Воронкова, идея нового прочтения известной кинокартины родилась не вчера и вряд ли потеряет актуальность в будущем.

«Ремейки снимали, снимают и будут снимать. Важно, чтобы люди горели этим, понимали, что делают. Самое главное, делать это с любовью и всё получится. Ремейки не могут каким-либо образом поддержать интерес к оригиналу, поскольку всегда делаются спустя определенное время, они не выходят, условно говоря, на следующий год. Просто это новое прочтение. Например, мы попытались сделать точь-в-точь на «Кавказской пленнице», были первыми, хотя нас топили. Мы делали это как киноаттракцион. Я считаю, когда хорошая команда собирается с каким-то своим новым взглядом, есть смысл работать. Ремейки всегда будут вызывать интерес у зрителя», - заключил собеседник НСН.

Премьера «Кавказской пленницы!» Максима Воронкова состоялась в августе 2014 года. В прокате фильм провалился, он не окупил собственный бюджет на кассовых сборах.