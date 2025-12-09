В съемках ремейков советских фильмов не увидели творческой импотенции
Ремейки - это киноаттракцион, который нравится зрителю, заявил НСН режиссер нового прочтения «Кавказской пленницы» Максим Воронков.
Ремейки известных фильмов будут всегда вызывать интерес у зрителей. Об этом НСН заявил режиссёр, актер, сценарист и кинопродюсер Максим Воронков, автор ремейка комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее заявил, что современные режиссеры снимают новые экранизации советских фильмов из-за творческой импотенции. «Это полное отсутствие личного высказывания», - заявил он ТАСС. «Ни один ремейк ни один человек не посмотрит два раза, потому все такие фильмы - пустышки. Это жвачка», - уверен Певцов.
По словам Воронкова, идея нового прочтения известной кинокартины родилась не вчера и вряд ли потеряет актуальность в будущем.
«Ремейки снимали, снимают и будут снимать. Важно, чтобы люди горели этим, понимали, что делают. Самое главное, делать это с любовью и всё получится. Ремейки не могут каким-либо образом поддержать интерес к оригиналу, поскольку всегда делаются спустя определенное время, они не выходят, условно говоря, на следующий год. Просто это новое прочтение. Например, мы попытались сделать точь-в-точь на «Кавказской пленнице», были первыми, хотя нас топили. Мы делали это как киноаттракцион. Я считаю, когда хорошая команда собирается с каким-то своим новым взглядом, есть смысл работать. Ремейки всегда будут вызывать интерес у зрителя», - заключил собеседник НСН.
Премьера «Кавказской пленницы!» Максима Воронкова состоялась в августе 2014 года. В прокате фильм провалился, он не окупил собственный бюджет на кассовых сборах.
Ремейк комедии Леонида Гайдая 1967 года был посвящён памяти Ильи Олейникова. Он должен был играть роль товарища Саахова, которую в оригинальном фильме исполнил Владимир Этуш. Однако у артиста возникли проблемы со здоровьем и он умер в ноябре 2012 года. В итоге Саахова сыграл Геннадий Хазанов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ремейк «Голого пистолета» c Лиамом Нисоном назвали лучшей комедией 2025 года — у картины 95% на Rotten Tomatoes. Критики называют перезапуск не только удачным, но и удивительно смешным, а Нисон, по их оцнеке, отлично вписался в абсурдный тон франшизы.
