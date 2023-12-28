Режиссер «По щучьему велению» осудил запрет участников «голой вечеринки» Ивлеевой
Режиссер «По щучьему велению» и первого фильма франшизы «Елки» Александр Войтинский назвал отмену знаменитостей после «голой вечеринки» Ивлеевой «нарушением психики». По его словам, «вырезание» актеров из фильмов продиктовано диктатурой спонсоров. Об этом кинематографист заявил в интервью Telegram-каналу URA.RU.
«Даже такой нормы в законе нет: чинить препятствия к творчеству, вырезать из кино. Это диктат чей-то, основанный на том, что он управляет финансами», — заявил Войтинский. Он также призвал более демократично относиться к тому, как люди предпочитают веселиться.
Ранее группа «Ленинград» выпустила песню «Тюль» о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
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