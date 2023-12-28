Режиссер «По щучьему велению» осудил запрет участников «голой вечеринки» Ивлеевой

«Даже такой нормы в законе нет: чинить препятствия к творчеству, вырезать из кино. Это диктат чей-то, основанный на том, что он управляет финансами», — заявил Войтинский. Он также призвал более демократично относиться к тому, как люди предпочитают веселиться.

Ранее группа «Ленинград» выпустила песню «Тюль» о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

