Режиссер «По щучьему велению» осудил запрет участников «голой вечеринки» Ивлеевой

Режиссер «По щучьему велению» и первого фильма франшизы «Елки» Александр Войтинский назвал отмену знаменитостей после «голой вечеринки» Ивлеевой «нарушением психики». По его словам, «вырезание» актеров из фильмов продиктовано диктатурой спонсоров. Об этом кинематографист заявил в интервью Telegram-каналу URA.RU.

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«Даже такой нормы в законе нет: чинить препятствия к творчеству, вырезать из кино. Это диктат чей-то, основанный на том, что он управляет финансами», — заявил Войтинский. Он также призвал более демократично относиться к тому, как люди предпочитают веселиться.

Ранее группа «Ленинград» выпустила песню «Тюль» о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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