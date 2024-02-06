Режиссер отказался отвечать за критиков СВО в «Летучем корабле»

«У нас есть маленькие эпизоды, где снимались актеры, которые высказывали свою негативную позицию. Но все съемки мы закончили до начала спецоперации», - пояснил он.

По его словам, съемки фильма продолжались три года. При этом команда проекта не может нести ответственность за то, что происходило после завершения работы. Учитель также предположил, что зрителям при просмотре фильма важна не позиция конкретного артиста, а то, что происходит на экране.

Ранее скандал разразился вокруг новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», созданной при участии Фонда кино. Режиссер проекта Михаила Локшина обвинили в открытой поддержки Украины. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что убирать имя режиссера из титров не стоит. При этом он допустил, что Локшина могут ждать правовые последствия.

