Минюст признал иноагентом актрису Яну Троянову
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов актрису Яну Троянову. Об этом говорится на сайте ведомства.
По информации Минюста, Троянова распространяла недостоверную информацию об органах власти России, выступала против проведения спецоперации на Украине и формировала негативный образ Вооруженных сил страны. Актриса проживает за пределами РФ, уточнил Минюст.
Также в перечень иноагентов включены журналист Илья Бер, политолог Александр Морозов, основатель проекта «Ночлежка» Григорий Свердлин и интернет-издание «The Moscow Times».
На прошлой неделе Минюст признал иноагентами псковского политика Алексея Малова, журналиста Сергея Колдобского, издания «Кедр.медиа» и «Гроза», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦАХАЛ заявили о присутствии боевиков ХАМАС во всех больницах Газы
- РКН получил возможность блокировать сайты с методами обхода ограничений
- Песков: Период сбора вопросов к прямой линии с Путиным увеличат
- Песков: система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях с Путиным
- В Санкт-Петербурге ввели масочный режим в медучреждениях
- Священник объяснил, почему нельзя доверять написание проповедей ИИ
- В Узбекистане разбился военный вертолет Ми-8
- МАГАТЭ: один из энергоблоков Запорожской АЭС временно остался без электричества
- Минюст признал иноагентом актрису Яну Троянову
- СМИ: в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу и похитили 300 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru