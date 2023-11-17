Минюст признал иноагентом актрису Яну Троянову

По информации Минюста, Троянова распространяла недостоверную информацию об органах власти России, выступала против проведения спецоперации на Украине и формировала негативный образ Вооруженных сил страны. Актриса проживает за пределами РФ, уточнил Минюст.

Также в перечень иноагентов включены журналист Илья Бер, политолог Александр Морозов, основатель проекта «Ночлежка» Григорий Свердлин и интернет-издание «The Moscow Times».

На прошлой неделе Минюст признал иноагентами псковского политика Алексея Малова, журналиста Сергея Колдобского, издания «Кедр.медиа» и «Гроза», напоминает «Радиоточка НСН».

