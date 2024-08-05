Режиссер «Необратимости» Гаспар Ноэ прибыл на вечеринку в Москве

Французский кинорежиссер Гаспар Ноэ, известный по фильму «Необратимость», прибыл в Москву, сообщают российские СМИ.

Издание «Москвичка» опубликовало фото Ноэ на фоне Красной площади, отметив, что тот «приехал в Москву, в том числе для того, чтобы поучаствовать в одном закрытом мероприятии для нас». Режиссер также попал в соцсети посетителей клубов «Симач в Недальнем» и «Arma 17». На одном из видео Ноэ танцует под хит Шуры «Ты не верь слезам».

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Медиаменеджер Кристина Потупчик, комментируя приезд Ноэ, сообщила 5 августа днем, что «у нас сегодня запланирован культурный вечер с ним».

Гаспар Ноэ получил мировую известность в 2002 году, когда на экраны вышел фильм «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем. Он также является режиссером фильмов «Экстаз» и «Любовь», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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