Режиссер «Необратимости» Гаспар Ноэ прибыл на вечеринку в Москве

Французский кинорежиссер Гаспар Ноэ, известный по фильму «Необратимость», прибыл в Москву, сообщают российские СМИ.

Издание «Москвичка» опубликовало фото Ноэ на фоне Красной площади, отметив, что тот «приехал в Москву, в том числе для того, чтобы поучаствовать в одном закрытом мероприятии для нас». Режиссер также попал в соцсети посетителей клубов «Симач в Недальнем» и «Arma 17». На одном из видео Ноэ танцует под хит Шуры «Ты не верь слезам».