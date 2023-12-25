Режиссер Недзвецкая призвала не финансировать фильмы про негативную Россию
Минкультуры финансирует фильмы, где показаны самые неудачные локации в России, отметила в эфире НСН Яна Недзвецкая.
Режиссер-постановщик фильма «Пуанты для моей мамы» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН призвала Минкультуры РФ не финансировать фильмы про «грязную» Россию. По ее словам, люди хотят, чтобы при просмотре фильма у них появилась надежда и мечта.
«Такие миллиарды и миллионы дают на кино… Непонятно почему. Я проехалась по всем фестивалям, мой фильм «Спящая красавица» тоже был на них представлен. Мне совершено не понятно, на каком основании эти фильмы получают гранты и большие деньги. Они снимаются на наши налоги. Один (грант – ред. НСН) «Снегирь» получил, потом под патронажем Минкульта был фестиваль. И там каждый фильм опять о том же: какая «грязь» Россия! Выбираются самые грязные локации! Я в Европе тысячу раз снимала такие же грязные локации, а в Америке просто полстраны трэш! Зачем мне идти в кино, платить деньги и смотреть на алкоголика соседа? Я хочу заплатить деньги, чтобы дали мне надежду и мечту, как нужно жить!», - сказала Недзвецкая.
Ранее режиссер-постановщик фильма «Пуанты для моей мамы» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН рассказала, о чем повествует картина. По ее словам, в ленте затрагивается, в частности, проблема аутизма и невнимательности родителей к своим детям, передает «Радиоточка НСН».
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