Заслуженная артистка РФ Сташенко: Фильм «Пуанты для моей мамы» ждет успех

«Я глубоко убеждена, что когда фильм будет готов и он полетит в заявках на кинофестивали, то вернется он уже с прилетающими дипломами и призами. Не упустите эту возможность, познакомьтесь с этим режиссером. Вы будете потрясены! Этот фильм включает в себя весь ее (режиссера картины Яны Недзвецкой – ред. НСН) предыдущий опыт с новым видением и новой идеей», - сказала Сташенко.

Весной 2024 года состоится премьера нового фильма режиссера Яны Недзвецкой – «Пуанты для моей мамы». Главной героиней фильма станет девочка 15 лет с обидной кличкой «Крыся», с синдромом Аспергера (слабая степень аутизма). До 7 лет она жила в тундре и ее воспитывал отчим. В небольшой северной школе «Крысю» отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Там, как и в начальной школе, ее не любят одноклассники, не понимая сути ее заболевания. Но у нее есть мечта - стать знаменитой балериной, передает «Радиоточка НСН».

