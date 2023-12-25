Заслуженная артистка РФ Сташенко: Фильм «Пуанты для моей мамы» ждет успех
В фильме прослеживается новое видение режиссера и новая идея, отметила в эфире НСН Оксана Сташенко.
Заслуженная артистка России, бабушка «Крыси» в фильме «Пуанты для моей мамы» Оксана Сташенко заявила в пресс-центре НСН, что картину ждет большой успех.
«Я глубоко убеждена, что когда фильм будет готов и он полетит в заявках на кинофестивали, то вернется он уже с прилетающими дипломами и призами. Не упустите эту возможность, познакомьтесь с этим режиссером. Вы будете потрясены! Этот фильм включает в себя весь ее (режиссера картины Яны Недзвецкой – ред. НСН) предыдущий опыт с новым видением и новой идеей», - сказала Сташенко.
Весной 2024 года состоится премьера нового фильма режиссера Яны Недзвецкой – «Пуанты для моей мамы». Главной героиней фильма станет девочка 15 лет с обидной кличкой «Крыся», с синдромом Аспергера (слабая степень аутизма). До 7 лет она жила в тундре и ее воспитывал отчим. В небольшой северной школе «Крысю» отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Там, как и в начальной школе, ее не любят одноклассники, не понимая сути ее заболевания. Но у нее есть мечта - стать знаменитой балериной, передает «Радиоточка НСН».
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