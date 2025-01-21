Режиссер «Миссия невыполнима» рассказал о пугающих публику трюках Тома Круза
Сцены с опасными трюками, которые самостоятельно выполняет Том Круз, напугали зрителей фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Об этом изданию Total Film рассказал режиссёр ленты Кристофер Маккуорри.
По его словам, на тестовых показах боевика у одного из присутствующих едва не случился сердечный приступ.
«У нас был небольшой показ, и кто-то сказал: «Я задыхался, у меня чуть не случился сердечный приступ». Я подумал: «Похоже, мы все сделали правильно», - заявил Маккуорри.
Какая именно сцена с участием 62-летнего Круза поразила зрителя режиссёр не уточнил.
Ранее появилась информация, что седьмая и восьмая части «Миссии невыполнима» станут последними в истории агента Итана Ханта, которого играет Том Круз, однако дело его отряда может быть продолжено с новыми героями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru