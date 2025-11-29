Режиссер Лунгин: Готов позвать Юру Борисова в любой фильм

Режиссер Павел Лунгин объявил о готовности позвать актера Юру Борисова сниматься в любом своем фильме. Об этом народный артист России заявил в беседе с ТАСС.

По мнению Лунгина, Борисов действительно является звездой. Он считает, что в таланте российского номинанта на «Оскар» присутствует широкий актерский диапазон.

СМИ: В России начали «отменять» Ларису Долину

«Никогда не знаем, каким он будет в новом фильме. Борисов из актеров перевоплощения», - подчеркнул Лунгин.

Режиссер также добавил, что у этого актера есть то, что позволяет ему иметь мировую популярность. В этом плане, по мнению Лунгина, Борисова можно сравнить с поэтом и актером Петром Мамоновым.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица назвал Юру Борисова одним из главных талантов Европы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноОскарАктерРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры