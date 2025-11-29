Режиссер Лунгин: Готов позвать Юру Борисова в любой фильм
Режиссер Павел Лунгин объявил о готовности позвать актера Юру Борисова сниматься в любом своем фильме. Об этом народный артист России заявил в беседе с ТАСС.
По мнению Лунгина, Борисов действительно является звездой. Он считает, что в таланте российского номинанта на «Оскар» присутствует широкий актерский диапазон.
«Никогда не знаем, каким он будет в новом фильме. Борисов из актеров перевоплощения», - подчеркнул Лунгин.
Режиссер также добавил, что у этого актера есть то, что позволяет ему иметь мировую популярность. В этом плане, по мнению Лунгина, Борисова можно сравнить с поэтом и актером Петром Мамоновым.
Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица назвал Юру Борисова одним из главных талантов Европы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
