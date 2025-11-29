Режиссер Лунгин: Готов позвать Юру Борисова в любой фильм

Режиссер Павел Лунгин объявил о готовности позвать актера Юру Борисова сниматься в любом своем фильме. Об этом народный артист России заявил в беседе с ТАСС.

По мнению Лунгина, Борисов действительно является звездой. Он считает, что в таланте российского номинанта на «Оскар» присутствует широкий актерский диапазон.