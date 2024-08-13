Режиссер Кэмерон начал работу над новым проектом во вселенной «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон создаст новый проект во вселенной «Терминатора», он работает над собственным материалом. Об этом кинематографист рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
По его словам, проект «полностью засекречен».
«Я не хочу, чтобы мне пришлось посылать потенциально опасного роботизированного агента, если вы заговорите об этом, даже задним числом», — пошутил Кэмерон.
Кроме того, режиссер оценил вышедшее недавно аниме от Netflix «Терминатор Зеро», основанное на культовом фильме о роботе-убийце. Кэмерон подчеркнул, что работа показалась ему «интересной».
Ранее режиссер сообщил, что полностью написал пятую часть фильма «Аватар» и работает над шестой и седьмой частями.
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