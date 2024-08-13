Режиссер Кэмерон начал работу над новым проектом во вселенной «Терминатора»

По его словам, проект «полностью засекречен».

«Я не хочу, чтобы мне пришлось посылать потенциально опасного роботизированного агента, если вы заговорите об этом, даже задним числом», — пошутил Кэмерон.

Кроме того, режиссер оценил вышедшее недавно аниме от Netflix «Терминатор Зеро», основанное на культовом фильме о роботе-убийце. Кэмерон подчеркнул, что работа показалась ему «интересной».

Ранее режиссер сообщил, что полностью написал пятую часть фильма «Аватар» и работает над шестой и седьмой частями.

