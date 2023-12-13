В Национальный реестр фильмов США внесли «Один дома» и «Терминатор 2»
Комедию «Один дома» и научно-фантастический фильм «Терминатор 2: Судный день» признали культурным достоянием Соединенных Штатов, сообщил Национальный совет США.
Всего список Библиотеки Конгресса пополнили 25 картин. Помимо «Один дома» и «Терминатор 2», в реестр внесли «Аполлон 13», «Леди и Бродяга» и другие популярные фильмы.
Из более современных лент в список попали «В двух шагах от славы» и «12 лет рабства». Всего в Библиотеке Конгресса значится 875 картин.
Ранее Арнольд Шварценеггер назвал фильм «Терминатор» пророческим. Он напомнил, что картина рассказывает об опасности преобладания машин и технологий над человеком, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru