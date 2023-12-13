В Национальный реестр фильмов США внесли «Один дома» и «Терминатор 2»

Всего список Библиотеки Конгресса пополнили 25 картин. Помимо «Один дома» и «Терминатор 2», в реестр внесли «Аполлон 13», «Леди и Бродяга» и другие популярные фильмы.

Из более современных лент в список попали «В двух шагах от славы» и «12 лет рабства». Всего в Библиотеке Конгресса значится 875 картин.

Ранее Арнольд Шварценеггер назвал фильм «Терминатор» пророческим. Он напомнил, что картина рассказывает об опасности преобладания машин и технологий над человеком, отмечает «Радиоточка НСН».

