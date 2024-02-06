СМИ: Джеймс Кэмерон начал работу над шестой и седьмой частями «Аватара»
Культовый режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что уже работает над шестой и седьмой частями «Аватара», передает издание People.
«Мы полностью написали пятый фильм, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к тому моменту», - сказал Кэмерон.
На сегодняшний день режиссер заканчивает постпродакшн «Аватара-3», а съемки четвертой части завершены уже наполовину. Кинокомпания Disney планирует выпустить в 2031 году «Аватар-5».
Ранее портал Variety сообщил, что канадско-американский актер Джим Керри появится в фильме «Соник в кино-3». Он сыграет роль главного антагониста доктора Роботника, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Одобрявший убийства россиян финский политик остался спикером парламента
- СМИ: Джеймс Кэмерон начал работу над шестой и седьмой частями «Аватара»
- Евросоюз планирует сделать ВСУ частью своих военных возможностей
- «Прогресс МС-24» отстыкуется от МКС 13 февраля
- АТОР: Туристы из Китая стали почти в 12 раз чаще ездить в Мурманскую область
- ЦИК перенес на 8 февраля заседание о регистрации кандидатов в президенты
- Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента
- Аренда квартир в Москве в 2023 году подорожала на 36%
- Беглов освободил от должности вице-губернатора Петербурга
- Режиссёр «Азазеля» Адабашьян назвал арест Акунина «слишком мягким ответом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru