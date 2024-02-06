СМИ: Джеймс Кэмерон начал работу над шестой и седьмой частями «Аватара»

«Мы полностью написали пятый фильм, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к тому моменту», - сказал Кэмерон.

На сегодняшний день режиссер заканчивает постпродакшн «Аватара-3», а съемки четвертой части завершены уже наполовину. Кинокомпания Disney планирует выпустить в 2031 году «Аватар-5».

Ранее портал Variety сообщил, что канадско-американский актер Джим Керри появится в фильме «Соник в кино-3». Он сыграет роль главного антагониста доктора Роботника, отмечает «Радиоточка НСН».

