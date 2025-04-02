Продюсер заявил, что Ефремов после УДО станет высокооплачиваемым киноактером

После условно-досрочного освобождения (УДО) отбывший наказание за смертельное ДТП заслуженный артист России Михаил Ефремов станет самым кассовым актером, его ждут на съемках коллеги по цеху. Об этом в интервью KP.ru заявил продюсер Евгений Морозов.

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«Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа», — заявил собеседник издания.

По словам Морозова, несмотря на совершенное преступление и слабость к алкоголю, Ефремов был и остается талантливым актером. «Талант не пропьешь — и в театре, и в кино он блестяще играл», — подчеркнул он, добавив, что уже в мае 2025 года Ефремов приступит к съемкам.

Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что после выхода из колонии артист в первую очередь займется лечением. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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