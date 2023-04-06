Режиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры в кино

Российский кинорежиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры. Минувшей ночью он выложил пост в соцсетях в котором заявил, что больше не будет снимать кино.

«Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал Балагов. Через некоторое время он удалил это сообщение.