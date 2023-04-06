Режиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры в кино
Российский кинорежиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры. Минувшей ночью он выложил пост в соцсетях в котором заявил, что больше не будет снимать кино.
«Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал Балагов. Через некоторое время он удалил это сообщение.
Режиссер снял кинокартины «Теснота» и «Дылда», фильмы были удостоены нескольких российских и международных наград. Среди них приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за ленту «Дылда», а также приз ФИПРЕССИ за «Тесноту» также в Каннах двумя годами ранее.
Ранее «Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года, сообщал сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Лукашенко: Если будет надо, Белоруссия применит все средства для защиты
- Силуанов спрогнозировал будущее курса рубля
- Премьер Польши: Молдавии надо предоставить ускоренную процедуру вступления в ЕС
- В России ввели уголовное наказание за сбор редких грибов
- Володин: на вейпы введут повышенные акцизы
- Лукашенко заявил о задержании проникшего на территорию Белоруссии террориста
- Лукашенко заявил, что с Украины в Белоруссию потоком идёт оружие
- Госдума одобрила получение налоговых уведомлений через «Госуслуги»
- Лукашенко: все ядерное оружие нужно уничтожить
- Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских заводах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru