Режиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры в кино

Российский кинорежиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры. Минувшей ночью он выложил пост в соцсетях в котором заявил, что больше не будет снимать кино.

«Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал Балагов. Через некоторое время он удалил это сообщение.

Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Режиссер снял кинокартины «Теснота» и «Дылда», фильмы были удостоены нескольких российских и международных наград. Среди них приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за ленту «Дылда», а также приз ФИПРЕССИ за «Тесноту» также в Каннах двумя годами ранее.

Ранее «Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года, сообщал сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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