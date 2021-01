Режиссер Кантемир Балагов для HBO снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!» — цитирует Балагова издание «Подъем».

Балагов будет сотрудничать со сценаристом сериала Крейгом Мейзиным, который был также автором сериала HBO «Чернобыль».

Напомним, события в игре The Last of Us разворачиваются в США. Мир находится в апокалиптическом состоянии из-за глобальной пандемии и только 14-летняя Элли может стать ключом к лекарству от смертельной болезни с помощью контрабандиста Джоэла.

Напомним, лента Балагова «Дылда» признан Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке. Кинокартина получила также две награды в Каннах и вошла в шорт-лист претендентов премию на «Оскар».