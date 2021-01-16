Режиссер Кантемир Балагов для HBO снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us.

Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов приглашен телеканалом НВО для съемок пилотного эпизода сериала по игре The Last of Us «Одни из нас».

«Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!» — цитирует Балагова издание «Подъем».

Балагов будет сотрудничать со сценаристом сериала Крейгом Мейзиным, который был также автором сериала HBO «Чернобыль».

Напомним, события в игре The Last of Us разворачиваются в США. Мир находится в апокалиптическом состоянии из-за глобальной пандемии и только 14-летняя Элли может стать ключом к лекарству от смертельной болезни с помощью контрабандиста Джоэла.

Напомним, лента Балагова «Дылда» признан Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке. Кинокартина получила также две награды в Каннах и вошла в шорт-лист претендентов премию на «Оскар».



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