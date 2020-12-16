«Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» занял шестую строчку в рейтинге лучших фильмов мира 2020 года по версии критиков и журналистов IndieWire. Кроме того, лента заняла вторую позицию в рейтинге лучших иностранных фильмов, а сам Балагов получил девятое место в списке лучших режиссеров года.

Ранее «Дылда» вошла в рейтинг лучших фильмов года по версии журнала Rolling Stone. Кроме того, в топ-10 лучших картин уходящего года российскую ленту включили и ведущие кинокритики The New Work Times Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт.