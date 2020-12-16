«Дылда» Балагова вошла в мировой топ лучших фильмов 2020 года

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» занял шестую строчку в рейтинге лучших фильмов мира 2020 года по версии критиков и журналистов IndieWire. Кроме того, лента заняла вторую позицию в рейтинге лучших иностранных фильмов, а сам Балагов получил девятое место в списке лучших режиссеров года.

Ранее «Дылда» вошла в рейтинг лучших фильмов года по версии журнала Rolling Stone. Кроме того, в топ-10 лучших картин уходящего года российскую ленту включили и ведущие кинокритики The New Work Times Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт.

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Между тем, лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала черная комедия Гая Ричи «Джентльмены». Об этом говорят данные исследования, проведенного «Кино Mail.ru». Помимо картины Ричи в пятерку лучших фильмов вошли «Довод», «Маленькие женщины», «Зов предков» и «Калашников».

Среди лучших российских сериалов пользователи выделили «Перевал Дятлова», «257 причин, чтобы жить» и «Казанова». Среди зарубежных сериалов наши соотечественники отметили «Защищая Джейкоба», «Мессия», «Чужак», «И повсюду тлеют пожары», а лучшей посчитали работу режиссера Скотта Франка «Ход королевы».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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