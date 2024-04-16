Режиссер Грымов заявил, что снял для Арбениной «слишком жесткий» клип

По его словам, лидер группы «Ночные снайперы» подарила ему музыку для фильма «Анна Каренина. Интимный дневник», а в ответ он бесплатно сделал ей видео к песне.

«Клип, к сожалению, никто не видел... Он жёсткий, потому что я сказал: «Будем снимать, как говорил Станиславский, «как вижу». Очень хорошая работа получилась, чёрно-белый клип. И Диана там прекрасная», - рассказал режиссёр.

Грымов добавил, что иногда показывает свою работу на творческих встречах, а в Интернете можно найти лайт-версию.

Ранее Арбенина опубликовала клип на песню «о.с» из сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

