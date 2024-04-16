Режиссер Грымов заявил, что снял для Арбениной «слишком жесткий» клип
Режиссёр Юрий Грымов в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что снял для певицы Дианы Арбениной клип, который никто не видел.
По его словам, лидер группы «Ночные снайперы» подарила ему музыку для фильма «Анна Каренина. Интимный дневник», а в ответ он бесплатно сделал ей видео к песне.
«Клип, к сожалению, никто не видел... Он жёсткий, потому что я сказал: «Будем снимать, как говорил Станиславский, «как вижу». Очень хорошая работа получилась, чёрно-белый клип. И Диана там прекрасная», - рассказал режиссёр.
Грымов добавил, что иногда показывает свою работу на творческих встречах, а в Интернете можно найти лайт-версию.
Ранее Арбенина опубликовала клип на песню «о.с» из сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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